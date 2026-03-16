Inter l’analisi Gianpaolo Calvarese | Gli errori stagionali? 3 a 1

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha pubblicato un'analisi sui suoi canali social, concentrandosi sugli episodi più rilevanti della stagione dell'Inter. Nel suo commento, ha evidenziato tre errori commessi durante le partite e uno che sarebbe stato evitato. La sua analisi si focalizza sui momenti decisivi in cui l'arbitraggio ha influenzato il cammino dei nerazzurri.

Inter ed errori arbitrali: sul proprio profilo Instagram l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato gli episodi più importanti della stagione nerazzurra. Spiega il fischietto di Serie A tra il 2008 e 2021: “L’Inter sceglie il silenzio stampa dopo la gara con l’Atalanta. Con ogni probabilità, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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