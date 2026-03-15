Minerva Scarl ancora nelle scuole per diffondere la sostenibilità
Il progetto “Scuole EcoSostenibili Minerva” torna nelle scuole con la sua quarta edizione, coinvolgendo oltre 700 studenti, 41 classi, 8 plessi e 47 insegnanti. Questa iniziativa mira a diffondere pratiche di sostenibilità tra i giovani, che partecipano attivamente alle attività proposte. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra gli studenti attraverso il coinvolgimento diretto nelle attività scolastiche.
Ancora una volta torna nelle aule in progetto “Scuole EcoSostenibili Minerva”, che nella sua quarta edizione che visto coinvolti più di 700 studenti, 41 classi, 8 plessi scolastici e 47 docenti. Il progetto di educazione ambientale promosso da Minerva Scarl insieme ai Comuni soci ha fatto tappa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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