Colleferro In Piazza Nassiriya grande successo per Lettere in Viaggio partecipata iniziativa Avis – comprensorio Monti Lepini – in collaborazione con la Nazionale Poeti

Nella mattinata del 9 maggio, Piazza Nassiriya a Colleferro ha ospitato l’evento “Lettere in Viaggio”, organizzato dall’Avis – comprensorio Monti Lepini – in collaborazione con la Nazionale Poeti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autori, che si sono riuniti per leggere e condividere lettere e poesie. L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse tra il pubblico presente, creando un’atmosfera coinvolgente e partecipativa.

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