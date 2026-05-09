Colleferro In Piazza Nassiriya grande successo per Lettere in Viaggio partecipata iniziativa Avis – comprensorio Monti Lepini – in collaborazione con la Nazionale Poeti
Nella mattinata del 9 maggio, Piazza Nassiriya a Colleferro ha ospitato l’evento “Lettere in Viaggio”, organizzato dall’Avis – comprensorio Monti Lepini – in collaborazione con la Nazionale Poeti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autori, che si sono riuniti per leggere e condividere lettere e poesie. L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse tra il pubblico presente, creando un’atmosfera coinvolgente e partecipativa.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 9 Maggio, in Piazza Nassiriya a Colleferro, si è assistito a una mattinata intensa L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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