Colle Capitale della Cultura E’ stato presentato al Ministero un dossier sulla candidatura

Al Ministero della Cultura è stato presentato un dossier riguardante la candidatura di Colle come Capitale della Cultura, segnando un momento importante nel percorso. La riunione si è svolta in un ambiente che richiama l'architettura civile e l'impegno storico della zona, rendendo evidente la rilevanza di questa iniziativa. La presentazione si inserisce in un procedimento che potrebbe influenzare le future scelte culturali della regione.

Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, luogo che reca nel nome un’eredità illustre e che, quasi per felice coincidenza, richiama quell’idea di architettura civile che il fratello seppe tradurre anche a Colle, ieri si è compiuto un passaggio decisivo. Alle 14, davanti alla Giuria per la Capitale Italiana della Cultura 2028, Colle ha portato molto più di un dossier: ha portato una visione. Non una candidatura, ma un cammino. Non un cartellone di eventi, ma un’idea di città. Colle ha varcato quella soglia con le sue persone, con le energie sedimentate in mesi di lavoro condiviso, con l’intelligenza operosa di una comunità che ha scelto di interrogarsi sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

