Il Cogne Aosta ha conquistato con anticipo la promozione in Serie B1, chiudendo la stagione senza dover attendere l’ultima giornata. La squadra ha adottato strategie specifiche per gestire le atlete che vivono fuori sede, garantendo continuità alle prestazioni. Nell’ultima partita, il coach Matteotti ha deciso di far scendere in campo molte giovani atlete, probabilmente per valutare le potenzialità delle più promettenti e prepararle alle sfide future.

? Punti chiave Come ha fatto il Cogne Aosta a gestire le atlete fuori sede?. Perché il coach Matteotti ha schierato le giovanissime nell'ultima sfida?. Quali sono le strategie della società per trovare nuovi sponsor?. Chi rimarrà in rosa per affrontare la prossima stagione in B1?.? In Breve Sconfitta per 1-3 contro il CUS Torino al Pala Peila-Pressendo.. Coach Fabio Matteotti schiera le giovani per l'ultima giornata di campionato.. Il team manager Gianpiero Baldon chiude la stagione con 26 punti totali.. La società punta sul vivaio e su nuovi sponsor per la Serie B1.. Il CCS Cogne Aosta Volley assicura la propria permanenza in Serie B1 femminile chiudendo il campionato al nono posto dopo una sfida casalinga conclusa con un 1-3 contro il CUS Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cogne Aosta, salvezza in Serie B1: traguardo raggiunto in anticipo

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