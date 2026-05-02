Una squadra valdostana ha ottenuto una vittoria nel tie-break che ha garantito la salvezza matematica in serie B1. Durante l’incontro, le atlete sono riuscite a ribaltare il punteggio nel terzo set, grazie a una rimonta efficace. Tuttavia, nel corso del match, un calo di concentrazione ha rischiato di compromettere la loro performance, creando momenti di difficoltà che sono stati superati nel finale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le valdostane a ribaltare il terzo set?. Perché il calo di concentrazione ha rischiato di farle cadere?. Chi ha aiutato il CCS Cogne Aosta a salvarsi matematicamente?. Quando giocheranno la partita per festeggiare la salvezza in casa?.? In Breve Vittoria per 2-3 con set conclusi 19-25, 25-20, 25-11, 17-25 e 15-13.. Team manager Gianpiero Baldon evidenzia cali di concentrazione dopo il terzo set.. Salvezza garantita dai risultati negativi di Cagliari e Novara in classifica.. Prossimo match casalingo contro CUS Torino il 7 maggio al Pala Peila-Pressendo.. Il CCS Cogne Aosta conquista la salvezza matematica in Serie B1 femminile dopo il trionfo per 2-3 ottenuto in trasferta contro il Volley Academy Volpiano, conclusosi con un tie-break decisivo di 13-15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CCS Cogne Aosta: trionfo nel tie-break e salvezza matematica in B1

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