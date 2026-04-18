Pioggia e temporali torna l' allerta meteo | codice giallo per criticità idrogeologica

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, insieme ad Arpae, ha diramato un avviso di allerta gialla per temporali e pioggia, che riguarda l’intera regione per domenica 19 aprile. La segnalazione indica un rischio di criticità idrogeologica legato alle condizioni meteo previste per la giornata. L’allerta è stata comunicata ufficialmente e resterà in vigore per tutto il giorno.

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae, ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla, valido per tutta la giornata di domenica 19 aprile. Il territorio forlivese sarà interessato da una perturbazione che porterà piogge e temporali, con particolare attenzione rivolta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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