Due giovani sono stati arrestati a Jesi nel corso di un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa 14.000 euro in contanti e una quantità di cocaina. L’operazione si inserisce in un’azione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Le autorità continuano le indagini per approfondire i dettagli dell’attività illecita.

Jesi (Ancona), 9 maggio 2026 - Un colpo durissimo al mercato dello spaccio locale è quello messo a segno nelle ultime ore dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi. Due giovani sono finiti in manette in flagranza di reato al termine di un’operazione mirata che ha portato al sequestro di 80 grammi di cocaina purissima e di un’ingente somma di denaro contante, che supera i 14mila euro. L’attività di prevenzione, intensificata proprio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nel cuore della città, è scattata quando i militari hanno intercettato un’autovettura sospetta che si aggirava lungo le vie del centro jesino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e 14mila euro: arrrestati due giovani a Jesi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Trovati con 80 grammi di cocaina e 14mila euro in contanti: due pusher in manetteJESI - È di due arresti in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un operazione finalizzata alla prevenzione e al...

Campobasso celebra il talento: 14mila euro per i giovani musicistiDomani, 19 aprile, l’Aula magna del Convitto nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso ospiterà il concerto conclusivo del Musica Italia grand prize.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: In casa quasi un chilo di cocaina, patteggiano due dei tre arrestati; Operazione anti droga, dodici giovani tra i 16 e i 23 anni indagati per spaccio; Donna Rosa ai nastri di partenza: come madrina c’è Matilde Brandi; Espulsione Straniero per Droga: Quantità Batte Incensuratezza.

Jesi, cocaina in auto e casa: due arresti in flagranza per spaccio di droga. Sequestrati 80 grammi e oltre 14.000 euro in contantiJESI - Cocaina e soldi in auto e in casa. Duplice arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti è il bilancio di un servizio finalizzato alla prevenzione e ... corriereadriatico.it

Gira con una super Bmw a noleggio con 12 chili di cocaina e 30mila euro: arrestato 23enne nel MilanesePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it

In casa cocaina, pasticche di ecstasy e metadone: arrestato a Stintino x.com

Cocaina + uso di alcol reddit