Domani a Campobasso si terrà il concerto finale del Musica Italia grand prize, che si svolge nell’Aula magna del Convitto nazionale ‘Mario Pagano’. L’evento vedrà protagonisti giovani musicisti che hanno partecipato alla competizione, con un premio di 14 mila euro assegnato ai partecipanti. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione del talento emergente nel settore musicale.

Domani, 19 aprile, l’Aula magna del Convitto nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso ospiterà il concerto conclusivo del Musica Italia grand prize. La terza edizione del concorso internazionale dedicato alla musica classica vedrà la premiazione dei talenti selezionati da giurie di livello mondiale, con un montepremi destinato alle borse di studio che ammonta a 14mila euro. L’evento, programmato per le ore 18.30, mette al centro della scena giovani musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Oltre ai fondi economici, i vincitori riceveranno opportunità concrete per esibirsi in concerti sia sul territorio italiano che all’estero. La direzione artistica è affidata ai maestri Simone Sala e Paolo Bartolucci, mentre la conduzione della serata sarà garantita da Valentina Lo Surdo, storica voce di Rai Radio Tre CAMPOBASSO.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso celebra il talento: 14mila euro per i giovani musicisti

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