Durante gli Internazionali, un ex tennista ha commentato i risultati di Sinner, affermando che i suoi successi lo motivano. Ha anche rivelato di aver evitato contatti diretti con il collega, senza fornire ulteriori motivazioni. La discussione si è concentrata su come le prestazioni di Sinner possano influenzare il gioco e le dinamiche tra i tennisti. La partita prosegue con attenzione verso i protagonisti del torneo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il successo di Sinner il gioco di Cobolli?. Perché il tennista ha evitato contatti diretti con il collega?. Quale sfida sportiva rischia di distrarre Cobolli durante il torneo?. Come gestirà l'atleta la pressione del tabellone romano?.? In Breve Cobolli ha partecipato all'incontro al Quirinale con le vincitrici della Billie Jean King Cup.. Il tennista ha evitato contatti con Sinner per non interromperne la concentrazione.. Cobolli ha ipotizzato di seguire il derby Roma-Lazio previsto per le ore 12:30.. A Roma, Flavio Cobolli ha parlato della sua preparazione per gli Internazionali d’Italia durante l’incontro presso il Quirinale con le squadre vincenti della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli agli Internazionali: ‘I successi di Sinner mi danno la spinta

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