Madrid oggi i quarti Cobolli-Zverev | orario precedenti e dove vederla

Oggi Madrid ospita i quarti di finale del Masters 1000, con Flavio Cobolli che si prepara ad affrontare Alexander Zverev. L'azzurro, dopo aver superato Daniil Medvedev negli ottavi, scende in campo per proseguire la sua corsa nel torneo. L'incontro si svolge nella giornata di giovedì 30 aprile e le modalità di visione sono disponibili in vari canali dedicati all'evento.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 30 aprile, l'azzurro affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo spagnolo, dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev agli ottavi. Il tedesco ha invece superato il ceco Jakub Mensik nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Fin qui, il tedesco è avanti 2-1 nei precedenti: Cobolli ha trovato il suo unico successo contro Zverev pochi giorni fa, nella semifinale dell'Atp 500 di Monaco. Il match inizierà intorno alle 20. Cobolli-Zverev, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev domani, Giovedì 30 Aprile, alle 20 sul Manolo Santana Stadium! x.com