Secondo Cna, l’aumento dei costi di energia e carburanti potrebbe causare nel 2026 un impatto superiore ai mille euro sui bilanci familiari. Inoltre, si segnala una diminuzione del 2% negli investimenti delle micro e piccole imprese. Il rialzo dei prezzi continua a influenzare le finanze di cittadini e imprese, con effetti concreti sulla loro attività quotidiana.

ROMA – Il progressivo rialzo dei prezzi di energia e carburanti rischia di produrre nel corso del 2026 un impatto significativo sui bilanci delle famiglie italiane, con effetti diretti anche sull’attività delle micro e piccole imprese. Se le quotazioni di petrolio e gas rimarranno ai livelli attuali nei prossimi mesi, l’incremento dei costi per luce, gas, carburanti e beni alimentari (che insieme all’abitazione rappresentano oltre il 40% della spesa mensile) potrebbe tradursi in una maggiore spesa per una famiglia media intorno ai mille euro nel 2026, con punte fino a 1.200–1.300 euro per nuclei con figli e maggiore intensità di consumi energetici.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cna: “Con il caro-energia impatto sopra i mille euro sulle famiglie e investimenti in calo del 2%”

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