FMI | nel 2026 il caro energia peserà per 450 euro sulle famiglie

Secondo stime recenti, nel 2026 il costo dell’energia influenzerà le finanze familiari con un aumento di circa 450 euro all’anno per nucleo. Le misure di supporto attuate finora sembrano favorire principalmente le famiglie più abbienti, lasciando scoperti molti altri bisogni. Questo scenario solleva preoccupazioni sulle ripercussioni future per il bilancio delle famiglie italiane e sulla distribuzione degli aiuti pubblici.

? Cosa scoprirai Quanto peserà lo scenario peggiore sulle tasche degli italiani nel 2026?. Perché i sussidi attuali finiscono per favorire i cittadini più ricchi?. Come potrà l'Italia proteggere le famiglie senza sforare il Patto di stabilità?. Chi riceverà davvero gli aiuti per contrastare il rincaro delle bollette?.? In Breve Sussidi generici favoriscono il 20% più ricco rispetto al 20% più povero.. Oya Celasun e Helge Berger suggeriscono interventi mirati per proteggere i bilanci.. Scenario peggiorativo per l'Italia prevede perdite di 2.270 euro per nucleo familiare.. Slovacchia registra impatto di 620 euro contro i 134 euro della Svezia..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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