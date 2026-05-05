Il caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane 2.270 con uno scenario grave

Nel 2026, le famiglie italiane potrebbero affrontare un aumento dei costi energetici che si traduce in una spesa di circa 450 euro per la famiglia media, con uno scenario più grave che porterebbe questa cifra a 2.270 euro. Secondo le stime, i prezzi energetici più alti comporterebbero una perdita di circa 375 euro per le famiglie dell’Unione Europea, equivalenti allo 0,7% del consumo medio annuo.

"Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo". È quanto ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l'Europa del Fondo monetario, all'Eurogruppo. "L'impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario "grave" del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro". Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia: dal Fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per l'Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave.🔗 Leggi su Feedpress.me

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L'impatto del caro-energia stimato per l'Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave #ANSA x.com

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