Una giovane madre affetta da tumore ha scritto due volte, nello scorso agosto, alla Principessa del Galles. Le lettere sono state consegnate e la principessa ha risposto, incoraggiando la donna con parole di sostegno. La donna ha condiviso che il messaggio le ha dato forza durante un periodo difficile. La vicenda ha attirato l’attenzione sui legami tra figure pubbliche e persone che affrontano gravi malattie.

Venezia, 9 maggio 2026 – Malata di tumore, una giovane mamma ha scritto alla Principessa del Galles ben due lettere lo scorso agosto. E la futura royal queen le ha risposto: " Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo". Sono queste le parole che Kate Middleton ha scritto a Claudia Zanir, giovane mamma di Zimella, nel Veronese, come riporta il quotidiano L'Arena. La 33enne ha ricevuto dalla Principessa del Galles altrettante lettere di incoraggiamento in risposta. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacaecco-il-programma-tra-emissarie-85849638 "Le scrivo da 3 anni”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Claudia, mamma malata di tumore scrive a Kate Middleton, lei la incoraggia: “La tua positività fonte di stimolo”

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Si parla di: 33enne veronese malata di tumore scrive a Kate Middleton: principessa risponde e la incoraggia.

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