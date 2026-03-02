Kate Middleton ha pronunciato il suo primo discorso pubblico in gallese durante le celebrazioni del giorno di San David, il santo patrono del Galles. La principessa del Galles ha scelto un abito riciclato per l’occasione, sottolineando il suo coinvolgimento nelle tradizioni locali. L’evento si è svolto con la partecipazione di numerosi presenti, mentre la sua presenza ha attirato l’attenzione di media e pubblico.

Essere Principessa del Galles non significa solo titoli e tiare: significa anche parlare la lingua. E così Kate Middleton ha compiuto un passo storico pronunciando il suo primo discorso pubblico in gallese in occasione del giorno di San David, il santo patrono del Galles. Una festività che ha portato lei e il Principe William nel Paese qualche giorno fa. Anche questa volta Kate ha puntato su un abito riciclato e ha aggiunto un gesto altamente simbolico: sia lei che l'erede al trono hanno indossato un narciso giallo, il fiore nazionale del Galles. Un chiaro esempio di abbigliamento diplomatico, quel linguaggio silenzioso con cui la famiglia reale comunica rispetto, accessibilità e senso di appartenenza attraverso la moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton scrive la storia con un nuovo sorprendente messaggio (e abito riciclato)

