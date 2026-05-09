Nella classifica settimanale degli album, stilata da Fimi e Niq, il rap continua a dominare. Per la quarta settimana consecutiva, il disco di un rapper si mantiene in prima posizione, mentre sul podio si posizionano anche altri artisti del genere. La settimana numero 19 del 2026 vede un trio di artisti italiani occupare le prime posizioni, con un rinnovato equilibrio tra i nomi più ascoltati.

È il rap a dettare legge nella Classifica Album, stilata da Fimi e Niq della settimana numero 19 del 2026, dove un rinnovatissimo podio vede dominare il trio composto da Shiva, Nerissima Serpe e Geolier. Alla #10, troviamo ancora una volta Comuni Immortali di Achille Lauro: presente da 55 settimane in classifica, ha raggiunto la vetta nella settimana della sua pubblicazione (18 aprile 2025). Stabile anche Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos alla #9. Il sesto lavoro in studio dell’artista portoricano vincitore del Grammy Award come Miglior Album (il primo in lingua spagnola ad ottenere il riconoscimento) e Miglior Album Musica Urbana, ha debuttato alla #2 della Billboard 100.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, “Vangelo” di Shiva in vetta per la quarta settimana consecutiva

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Disegno il concept di Vangelo di Shiva in un altro stile | Considerazioni sull’album

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