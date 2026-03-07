classifica album kid yugi mantiene la vetta per la quinta settimana consecutiva quattro new entry in top ten

Nella classifica degli album, Kid Yugi si conferma in prima posizione per la quinta settimana consecutiva, mentre nella top ten entrano quattro nuovi titoli. La lista mostra l’influenza dell’evento sanremese, con artisti come Geolier e Olly che si avvicinano al podio. La graduatoria riflette i cambiamenti in corso nel panorama musicale, con alcune novità che si affermano tra le prime posizioni.

La Classifica Album comincia a subire l’effetto dell’ondata sanremese che si avvicina al podio, dominato da Kid Yugi, Geolier ed Olly. New entry alla #10, dove troviamo Tredici Pietro con Non Guardare + Giù: Pubblicato lo scorso aprile, il nuovo lavoro in studio contiene gli inediti Uomo Che Cade (sedicesimo al 76esimo Festival di Sanremo) e La Fretta, svelando un lato più consapevole e maturo della sua identità musicale, lasciando ampio spazio alla sperimentazione. Non Guardare + Giù stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico ed è stato accompagnato anche dal successo virale su TikTok di LikethisLikethat, che conta oltre 13 mila utilizzi sul social cinese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classifica Album, “Anche Gli Eroi Muoiono” di Kid Yugi è in vetta per la terza settimana consecutivaLa Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana dal 13 al 19 febbraio, ha un podio nel quale trova posto Bad Bunny che prova ad...

Classifica Album, “Anche Gli Eroi Muoiono” di Kid Yugi mantiene la vettaTra i pochi cambiamenti nella Top Ten della Classifica Album, stilata da Fimi e Niq, rispetto alla precedente settimana con la new entry Laura...

