Classifica Album Anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi è in vetta per la terza settimana consecutiva
La Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana dal 13 al 19 febbraio, ha un podio nel quale trova posto Bad Bunny che prova ad insidiare Geolier e Kid Yugi. La top ten si apre con Mediterraneo di Bresh, in salita dalla #11 alla #10. Il terzo lavoro in studio del cantautore genovese è stato pubblicato nel giugno 2025 ed ha raggiunto la vetta nella settimana della sua pubblicazione (week24, 6-12 giugno). Certificato disco di platino, l’album contiene la sanremese La Tana Del Granchio classificatasi all’undicesimo posto nella passata edizione del Festival. Rientra nella parte alta della chart anche Geolier con Dio Lo Sa – Atto II (in salita dalla #12): arrivato a distanza di un anno da Il Coraggio Dei Bambini, il terzo lavoro in studio del rapper di Scampia continua a mietere record, forte delle sue 89 settimane di presenza nella Top 100 Album Fimi, trascinato dal successo di brani come Episodio D’Amore, Mai Per Sempre, I’p Me Tu P’ Te e L’Utlima Poesia in duetto con Ultimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
