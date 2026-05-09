Cittadella Gnocchi Misto | Non condivido i toni della maggioranza
Claudia Gnocchi, consigliera comunale del Gruppo Misto, ha espresso nuovamente disaccordo rispetto a una proposta avanzata dalla maggioranza di centrosinistra durante una riunione recente del consiglio comunale a Cittadella. La sua posizione si aggiunge a quella di altri esponenti dell’opposizione che hanno criticato i toni usati dalla maggioranza nel dibattito pubblico. La consigliera ha dichiarato di non condividere i modi adottati e di mantenere una posizione di dissenso nei confronti dell’iniziativa.
Claudia Gnocchi, consigliera comunale del Gruppo Misto, prende ancora una volta le distanze da una iniziativa della maggioranza di centrosinistra. A poche ore di distanza dalla notizia del pronunciamento del giudice Antonino Fazio sulla querelle giudiziaria che vede contrapposti Comune e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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