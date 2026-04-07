Nel centrodestra si registrano cambiamenti significativi, con l’ingresso di Salvatore Giannace nella maggioranza, eletto con il movimento “Impegno per Brindisi”, e il passaggio di Cesare Mevoli al gruppo misto. Questi spostamenti rafforzano la composizione del nuovo gruppo “Per sempre”, anche se le divisioni tra le forze che lo compongono restano evidenti. La situazione politica si evolve, mantenendo però alcune zone di incertezza.

Il passaggio di Cesare Mevoli al gruppo misto e l’ingresso di Salvatore Giannace, eletto con “Impegno per Brindisi”, in maggioranza nel nuovo gruppo “Per sempre Brindisi”, federato con quelli di Pasquale Luperti (nel frattempo entrato in quello di Forza Italia in consiglio provinciale) e Michelangelo Greco, ha scatenato un'ondata di polemiche che attraversa sia l'opposizione sia nello stesso partito di Giorgia Meloni. Le accuse di Mevoli Il coordinatore provinciale di FdI ha lasciato il gruppo tutt’altro che in silenzio. Fin dalla formazione delle liste, ha detto, «il mio partito, del quale rimango orgogliosamente dirigente nazionale, regionale e vice presidente provinciale, ha visto una serie di eletti che con la storia del partito non avevano nulla a che fare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Grandi manovre nel centrodestra, che si allarga ma resta diviso: Giannace in maggioranza, Mevoli da FdI al misto

Nuovi gruppi nella maggioranza e tensioni in FdI. Mevoli: "C'è un problema nel partito"Jacopo Sticchi lascia Fratelli d'Italia e istituisce un nuovo gruppo, a sostegno del centrodestra, con Giannace.

Cesare Mevoli lascia il gruppo consiliare di FdI e passa al mistoC'è il crisma dell'ufficialità, su una decisione già annunciata tramite comunicato stampa.