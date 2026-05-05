Gruppo misto affondo Pd | La maggioranza è a pezzi

Il gruppo misto si apre a nuovi scenari dopo che alcuni consiglieri di maggioranza hanno deciso di passare dalla Lega a un partito di Vannacci. Questa transizione ha portato a una frammentazione all’interno della maggioranza, che ora si presenta divisa e in difficoltà. La situazione è stata commentata dal Partito Democratico, che ha dichiarato come la maggioranza sia ormai a pezzi.

Ora che alcuni consiglieri di maggioranza sono passati dalla Lega al partito di Vannacci cosa succederà? A chiederselo, a Molinella, il Partito Democratico: "Dal consiglio comunale lampo di martedì 28 aprile emerge un elemento politico che non può essere ignorato: la nascita del Gruppo Misto – Futuro Nazionale, a seguito delle fuoriuscite delle consigliere della Lega dal gruppo con cui erano state elette. Singolare la scelta di continuare a riconoscersi all’interno del perimetro della maggioranza, mantenendo quei posti in aula, soprattutto se nella prima dichiarazione pubblica si afferma che si valuterà come procedere, provvedimento per provvedimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo misto, affondo Pd: "La maggioranza è a pezzi" Notizie correlate Leggi anche: Pd, il partito si spacca. Spunta il gruppo misto Leggi anche: Gruppo Misto: "Contestazione. Non disimpegno" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Gruppo misto, affondo Pd: La maggioranza è a pezzi. Pd, il partito si spacca. Spunta il gruppo mistoIl Pd alla resa dei conti. Si spacca il gruppo consiliare del principale partito d’opposizione: i consiglieri comunali Cristian Fanesi e Dimitri Tinti costituiscono il gruppo misto. Nel gruppo ... ilrestodelcarlino.it Basilicata: dopo aver lasciato il Pd Cifarelli passa al Gruppo mistoUna scelta di chiarezza e responsabilità: dopo aver lasciato lo scorso 3 marzo il Pd, oggi Roberto Cifarelli, consigliere regionale della Basilicata, ha annunciato il suo passaggio al Gruppo misto. ansa.it