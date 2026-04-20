Citroën corre con il Giro d’Italia | la nuova C5 Aircross diventa l’ammiraglia del ciclismo italiano

Citroën ha deciso di sponsorizzare il Giro d’Italia, evento ciclistico di rilievo nel panorama italiano. La casa automobilistica ha presentato la nuova C5 Aircross, diventando l’auto ufficiale di questa manifestazione. La collaborazione tra l’azienda e la corsa si traduce anche in attività promozionali lungo il percorso e in iniziative rivolte ai partecipanti e agli spettatori. La strategia mira a rafforzare il legame tra il marchio e il mondo del ciclismo.

Citroën sceglie il ciclismo, sceglie la strada, sceglie il contatto diretto con il pubblico per accompagnare il debutto della nuova C5 Aircross. E lo fa entrando nel cuore del Giro d’Italia, delle Classiche e delle Gran Fondo organizzate da RCS Sport, trasformando uno dei momenti più iconici dello sport italiano in una piattaforma concreta di racconto. Il risultato è un lancio che esce dai saloni e si misura con la realtà: chilometri, trasferimenti, imprevisti, pubblico. Dove il comfort, la tecnologia e l’elettrificazione smettono di essere promesse e diventano esperienza quotidiana. Il debutto nella grande macchina del ciclismo. Citroën sarà mobility partner del Giro d’Italia e di tutte le Classiche del ciclismo organizzate da RCS Sport, a partire già dalle Strade Bianche del 7 marzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Citroën corre con il Giro d’Italia: la nuova C5 Aircross diventa l’ammiraglia del ciclismo italiano Notizie correlate Citroën C5 AirCross: com'è fatta l'auto ufficiale del Giro d'ItaliaNella giornata di giovedì 16 aprile, presso l'autodromo La Pista Lainate, in provincia di Milano, Citroën C5 AirCross è stata presentata... Citroen C5 Aircross: +30 CV senza toccare il motoreLa potenza della Citroen C5 Aircross è stata ufficialmente rivisitata, salendo da 195 CV a 225 CV senza che il motore abbia subito alcuna modifica... Panoramica sull’argomento Citroën corre con il Giro d’Italia: la nuova C5 Aircross diventa l’ammiraglia del ciclismo italianoAccordo con RCS Sport per Giro, Classiche e Gran Fondo: il nuovo SUV debutta come mobility partner nelle grandi corse italiane, puntando su comfort, elettrificazione e legame con il territorio ... ilgiornale.it Citroën C5 Aircross 2026: l'ammiraglia ibrida corre con il Giro d'ItaliaCitroen si lega nuovamente ad una delle vetrine più prestigiose del panorama sportivo italiano. La nuova Citroën C5 Aircross 2026 debutta ufficialmente come auto ufficiale del Giro d’Italia e di tutte ... msn.com