Citroen C5 Aircross | +30 CV senza toccare il motore

La potenza della Citroen C5 Aircross è stata ufficialmente rivisitata, salendo da 195 CV a 225 CV senza che il motore abbia subito alcuna modifica meccanica. Questo aumento di 30 cavalli deriva esclusivamente da un aggiornamento nei criteri di misurazione adottati da Stellantis per calcolare la potenza di sistema. La notizia, resa pubblica il 3 marzo 2026, segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui i costruttori comunicano le prestazioni dei veicoli ibridi. Non si tratta di un potenziamento fisico del powertrain, ma di una correzione matematica che allinea i dati reali con quanto dichiarato finora. Il motore termico da 1.6 litri turbo continua a erogare 150 CV e il motore elettrico mantiene i suoi 125 CV, ma il modo in cui questi due valori vengono sommati è stato ridefinito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

