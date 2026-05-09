Cisl | appello a Palermo per un nuovo patto sociale in Sicilia
In Sicilia, un sindacato ha lanciato un appello a Palermo per avviare un nuovo patto sociale nella regione. Tra i punti principali, si discutono le modalità per evitare le insidie legate alle prossime elezioni e le strategie energetiche volte a valorizzare le risorse locali. L’obiettivo è creare opportunità di lavoro attraverso interventi concreti e pianificazioni condivise.
? Punti chiave Come può il nuovo patto sociale evitare le trappole elettorali?. Quali strategie energetiche trasformeranno il potenziale siciliano in posti di lavoro?. Perché il Ponte sullo Stretto rischia di diventare una cattedrale nel deserto?. Come possono i modelli delle aree interne rilanciare i borghi siciliani?.? In Breve Leonardo La Piana propone modelli di successo basati su protocolli con Anci Sicilia e Kore.. Proposta mix energetico include idrogeno, gas, rigassificatori e possibili studi sul nucleare.. Ponte sullo Stretto richiede potenziamento reti viarie e portuali per includere la Calabria.. Sviluppo territoriale punta a integrare infrastrutture sociali ed energetiche per le aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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