Cisl | appello a Palermo per un nuovo patto sociale in Sicilia

In Sicilia, un sindacato ha lanciato un appello a Palermo per avviare un nuovo patto sociale nella regione. Tra i punti principali, si discutono le modalità per evitare le insidie legate alle prossime elezioni e le strategie energetiche volte a valorizzare le risorse locali. L’obiettivo è creare opportunità di lavoro attraverso interventi concreti e pianificazioni condivise.

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