Primo Maggio Comberiati Cisl Napoli | No a contratti pirata Un’alleanza sociale e un patto per Napoli

Il Primo Maggio ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali che hanno espresso forti critiche contro i contratti pirata e le forme di lavoro precario. Durante la manifestazione, sono stati sottolineati i rischi di un mercato del lavoro che non garantisce diritti ai lavoratori. È stato anche annunciato l’intento di rafforzare l’alleanza tra le forze sociali per tutelare i diritti dei lavoratori nella città.

“Dalla piazza di oggi deve partire un messaggio chiaro: basta lavoro povero, basta lavoro senza diritti. Serve rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato”. Lo ha affermato la segretaria generale della Cisl di Napoli, Melicia Comberiati, chiudendo la manifestazione del Primo Maggio sul palco di piazza Municipio. Comberiati ha richiamato l’urgenza di un’alleanza sociale e di un Patto per Napoli e la sua area metropolitana, “strumenti necessari per contrastare un mercato del lavoro che rischia di radicarsi nella precarietà, nei contratti pirata, nello sfruttamento e in nuove forme di schiavismo colpevoli anche di tante morti sul lavoro”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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