Cinquefrondi folla oceanica per il concerto di Giusy Ferreri

A Cinquefrondi, il concerto di Giusy Ferreri ha attirato una folla numerosa, riempiendo completamente la piazza. La cantante è salita sul palco accompagnata da un gruppo di musicisti e coristi, mentre il pubblico ha risposto con entusiasmo, cantando e applaudendo durante tutta la performance. La serata ha visto anche la presenza di alcuni spettatori che si sono avvicinati al palco per scattare foto e filmare l’evento.

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? Punti chiave Come ha fatto la piazza a riempirsi così tanto?. Chi ha accompagnato la cantante sul palco durante la performance?. Quali traguardi discografici hanno reso l'artista un fenomeno nazionale?. Perché questo concerto ha unito la musica pop alla tradizione religiosa?.? In Breve Evento inserito nei festeggiamenti per il Santo Patrono San Michele Arcangelo.. Band di supporto composta da Andrea Polidori, Fabiano Pagnozzi, Davide Aru, Gabriele Cannarozzo e Mattia Boschi.. FIMI indica Ferreri decima artista più certificata in Italia dal 2009.. Carriera include un disco di diamante, sedici di platino e quattro d'oro.. La piazza della di Cinquefrondi si è riempita di migliaia di persone per il concerto di Giusy Ferreri, avvenuto nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Michele Arcangelo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinquefrondi, folla oceanica per il concerto di Giusy Ferreri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate “Live 2026”: il tour di Giusy Ferreri sbarca a CinquefrondiDopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Musica Classica” uscito a gennaio, e del brano “A due passi dal mare”, sigla della fiction di Rai 1... Giusy Ferreri a Cinquefrondi: il tour 2026 parte in CalabriaL’estate calabrese si prepara a ricevere un evento di portata nazionale con l’arrivo di Giusy Ferreri a Cinquefrondi, prevista per l’8 maggio nella...