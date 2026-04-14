Live 2026 | il tour di Giusy Ferreri sbarca a Cinquefrondi
Giusy Ferreri annuncia il suo tour estivo “Live 2026”, che toccherà diverse città italiane. L’artista ha pubblicato a gennaio il singolo “Musica Classica” e ad aprile il brano “A due passi dal mare”, sigla di una fiction trasmessa su Rai 1. La tournée si svolgerà in varie location, tra cui una tappa a Cinquefrondi, con date ancora da definire.
Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Musica Classica” uscito a gennaio, e del brano “A due passi dal mare”, sigla della fiction di Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, uscito ad aprile, Giusy Ferreri tornerà in tour questa estate in tutta Italia con “Live 2026” in cui porterà dal.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Giusy Ferreri a Cinquefrondi: il tour 2026 parte in CalabriaL’estate calabrese si prepara a ricevere un evento di portata nazionale con l’arrivo di Giusy Ferreri a Cinquefrondi, prevista per l’8 maggio nella...
Sanremo 2026, l’abito di Giusy Ferreri ospite (serata cover) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Giusy Ferreri, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la...
GIUSY FERRERI - Musica Classica (Official Video)
Il nuovo video ufficiale e singolo tratto dalla colonna sonora originale della serie TV Roberta Valente – Notaio in Sorrento di "Giusy Ferreri - A due passi dal mare"!! - facebook.com facebook