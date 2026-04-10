Giusy Ferreri a Cinquefrondi | il tour 2026 parte in Calabria

L’estate calabrese si arricchirà di un nuovo appuntamento musicale con l’arrivo di Giusy Ferreri a Cinquefrondi, dove si terrà un concerto previsto per l’8 maggio nella piazza Della. L’evento rappresenta l’inizio del suo tour 2026, che coinvolgerà diverse città del paese. La data calabrese è stata annunciata ufficialmente e ha già suscitato interesse tra il pubblico locale e i fan della cantante.

L’estate calabrese si prepara a ricevere un evento di portata nazionale con l’arrivo di Giusy Ferreri a Cinquefrondi, prevista per l’8 maggio nella piazza Della. L’esibizione della cantante, inserita nel contesto delle celebrazioni per il Santo patrono San Michele Arcangelo, segnerà l’apertura del tour estivo Live 2026 e sarà accessibile gratuitamente a tutto il pubblico. Il ritorno sul palco di una delle voci più iconiche del discografico italiano. La tappa reggina rappresenta un momento di forte impatto per il territorio, considerando la rilevanza artistica dell’ospite. Giusy Ferreri, che ha costruito una carriera solida fin dal suo debutto nel 2008, porterà in provincia di Reggio Calabria i successi che l’hanno resa una delle artiste più premiate in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giusy Ferreri a Cinquefrondi: il tour 2026 parte in Calabria Sanremo 2026, l’abito di Giusy Ferreri ospite (serata cover) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Giusy Ferreri, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la... Renga e Giusy Ferreri a Sanremo 2026: nella serata cover “Ragazzo solo, ragazza sola”, omaggio a Bowie e Mogol“Ragazzo solo, ragazza sola” è una rarità preziosa: la voce di Bowie in italiano, il testo firmato da Mogol e un’aura che, ancora oggi, conserva... Si parla di: Cinquefrondi, il concerto di Giusy Ferreri per la festa di San Michele Arcangelo - Inquieto Notizie. Cinquefrondi, tutto pronto per il tour ‘Live 2026’ di Giusy FerreriDopo la pubblicazione del suo nuovo singolo Musica Classica uscito a gennaio, e del brano A due passi dal mare, sigla della fiction di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, uscito ad april ... citynow.it Cinquefrondi, il concerto di Giusy Ferreri per la festa di San Michele ArcangelogeloUna festa in grande stile quella prospettata dal Comitato Festa patronale in gran fermento per l’organizzazione della sentita ricorrenza del Santo ... inquietonotizie.it