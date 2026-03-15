Il Comandante Aldo Poponcini si congeda dalla città di Arezzo nel giorno del suo pensionamento, rivolgendo un saluto a tutta la comunità. Dopo anni di servizio, ha espresso gratitudine per il tempo trascorso e ha ringraziato per il supporto ricevuto durante la sua carriera. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto le autorità locali e il personale delle forze dell’ordine.

Nel giorno in cui inizia il mio pensionamento desidero rivolgere un saluto sincero e riconoscente alla città di Arezzo, che ho avuto l’onore di servire per tanti anni con dedizione e senso del dovere. Il mio primo e più caloroso ringraziamento va al Sindaco Alessandro Ghinelli, per la fiducia accordatami e per la costante vicinanza istituzionale che non è mai venuta meno nel corso del mio incarico. A lui si unisce la mia gratitudine per tutte le Autorità e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che si sono succeduti e con i quali ho condiviso un percorso di collaborazione continua, improntato al rispetto reciproco, alla professionalità e all’obiettivo comune della sicurezza e del bene della comunità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il saluto alla città del Comandante Aldo Poponcini nel giorno del pensionamento

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