Conceicao Juve crescita enorme sotto la guida Spalletti | le statistiche e il confronto rispetto a un anno fa

Negli ultimi mesi, la squadra ha mostrato un notevole miglioramento sotto la guida dell’allenatore. I dati statistici evidenziano un aumento significativo delle prestazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il rendimento del portoghese ha registrato una crescita evidente, con miglioramenti nelle statistiche individuali e di squadra. Questo progresso si inserisce in un quadro di cambiamenti tattici e di atteggiamento in campo.

Celik Juve, novità nella corsa al laterale in scadenza con la Roma: contatti con quel top club di Serie A! Le ultimissime Calciomercato Juve, “esperienza” sarà la parola chiave della prossima sessione estiva: possibile un colpo per reparto. Tutti i nomi Lewandowski Juventus, il sogno resta vivo: bianconeri avanti sul Milan, se non rinnova col Barcellona. Lo scenario per l’estate Boga Juventus: dall’estero tentano l’ivoriano ma il club ha le idee chiarissime sul suo futuro. Cosa succederà a fine stagione Alisson Juve, il brasiliano adesso esce allo scoperto: vuole tornare in Italia e ne parlerà col Liverpool! Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, crescita enorme sotto la guida Spalletti: le statistiche e il confronto rispetto a un anno fa Notizie correlate Statistiche a confronto: il Bologna in bilico rispetto alla stagione scorsaNel contesto della Serie A, Bologna deve rilanciare immediatamente il proprio rendimento in casa per ritrovare stabilità e fiducia. Leggi anche: Juventus-Pisa 4-0, le pagelle: Conceicao brilla, David stecca. Spalletti fa gruppo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, contro il Bologna spazio alla fantasia: Boga e Conceiçao per lo scatto europeo; Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: Conceicao sgusciante (7,5), impeccabile Bremer (7). Holm sorprende (7); Conceicao e un finale in cui dimostrare di valere i 42 milioni. Conceicao è in crescita. Più centrale e decisivo per la JuveFrancisco Conceiçao è in crescita esponenziale, tanto da credere che possa essere il momento della trasformazione da bravo a decisivo. Nelle ultime sette giornate di Serie A ha messo a segno un gol e ... tuttojuve.com Fattore Conceicao, tutti i dati di una crescita esponenzialeFrancisco Conceicao è stato uno dei protagonisti di casa Juventus in questa stagione. Quattro gol e quattro assist, ma soprattutto una crescita costante che nelle ultime cinque partite ... tuttojuve.com Retroscena da #JuveBologna #Lucumì stuzzica #Conceicao. #Spalletti lo vede e va su tutte le furie, poi sprona il portoghese a continuare a puntarlo ogni volta che ha il pallone L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COM - facebook.com facebook Pagelle #Juve: Kalulu deluxe, Conceicao è un altro, Boga fa ciò che vuole, David ci sta riuscendo x.com