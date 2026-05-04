Secondo i dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad aprile 2026 le immatricolazioni di auto sono cresciute di oltre l’11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I numeri indicano un incremento nel settore automobilistico, con un aumento delle nuove registrazioni rispetto al periodo precedente. La variazione si riferisce esclusivamente alle autovetture immatricolate nel mese di aprile.

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che ad aprile 2026 le auto immatricolate sono in aumento di oltre l’11%. Sono state immatricolate per la precisione 155.120 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento dell’11,58%. Nei primi quattro mesi del 2026 – già a gennaio si prefigurava questo scenar io – le immatricolazioni sono state 640.083, in crescita del 9,78% rispetto alle 583.063 dello stesso periodo del 2025. Stellantis in Italia ad aprile 2026 – in base risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce – ha registrato 48.808 auto immatricolate, dato in crescita del 14% rispetto alle 42.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Auto, immatricolazioni in aumento di oltre l’11% ad aprile rispetto all’anno scorso

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