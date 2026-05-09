Dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz, due giocatori si preparano a cogliere le opportunità offerte dall’assenza del tennista nel torneo di Roland Garros. La sua uscita modifica le prospettive della competizione, lasciando spazio a nuovi protagonisti. La fase avanzata del torneo si avvicina, con le scelte dei giocatori che si delineano in base alle circostanze attuali. La partita continua con i nuovi favoriti pronti a sfruttare questa occasione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Con Carlos Alcaraz costretto a ritirarsi a causa di un infortunio, il resto del circuito ATP vede un’opportunità unica per emergere. Il giovane spagnolo ha accusato un problema al polso durante l’Open di Barcellona e ha tristemente annunciato la sua assenza dagli Open di Francia. Alcaraz puntava a vincere il suo terzo titolo consecutivo al Roland Garros, dopo aver trionfato nella finale dell’anno scorso contro Jannik Sinner. Tuttavia, questa inattesa assenza ha aperto il tabellone, regalando ai concorrenti la possibilità di lottare per il titolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cilic: Due giocatori pronti a sfruttare l’uscita di Alcaraz dal torneo.

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