Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona Sinner resta numero 1

Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona, dove aveva raggiunto la finale l’anno scorso. La decisione è arrivata a causa di un problema al polso che lo ha costretto a interrompere la sua partecipazione. Sinner mantiene la posizione di numero uno nel ranking mondiale, nonostante la defezione dell’avversario. La manifestazione si svolge al Real Tenis Barcelona-1899.

Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp 500 in corso al Real Tenis Barcelona-1899, dove ha raggiunto la finale l’anno scorso, a causa di un problema al polso. I primi allarmi erano scattati stamattina, quando lo spagnolo ha annullato l’allenamento. Senza Alcaraz in tabellone, Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo almeno fino alla fine del Masters 1000 di Madrid, torneo al quale l’altoatesino non ha ancora fatto sapere se parteciperà. A questo punto in dubbio anche la presenza del numero al mondo all’appuntamento nella capitale spagnola. Roland Garros, nove azzurri nella entry list di Parigi. Nove gli italiani che figurano nelle entry list maschile e femminile del Roland Garros, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell’impianto parigino intitolato a un’icona dell’aviazione dal 24 maggio al 7 giugno.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, Sinner resta numero 1 Notizie correlate Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungoAlcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona! Machac vola ai quarti, Sinner resta n.1 al mondoCarlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Infortunio Alcaraz a Barcellona, rischio ritiro? Cos'è successo; Alcaraz infortunato al polso, lo spagnolo si ritira da Barcellona e Sinner rimane numero uno al mondo. Le sue condizioni; Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo; Alcaraz shock a Barcellona: ritiro improvviso e Sinner resta numero 1. Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungoAlcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Una cattiva notizia per lo spagnolo e una buona per Sinner che resterà. fanpage.it Alcaraz si ritira da Barcellona: il polso destro preoccupa lo spagnoloCarlos Alcaraz ha annunciato oggi il suo ritiro dal torneo ATP 500 di Barcellona. La decisione è dovuta a un problema al polso destro, emerso nel match di ieri contro Otto Virtanen. Il numero due del ... it.blastingnews.com Ufficiale, Carlos #Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioni x.com Alcaraz ha appena annunciato il ritiro dal torneo di Barcellona per il dolore al polso. Sì, Scintilla "grazie" a questa notizia resterà sicuramente primo per almeno altre due settimane. Ma. Ma sinceramente c'è poco da gioire, per le avversità altrui. Almeno qui. Al facebook