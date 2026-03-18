Salute e bene comune Secondo rapporto europeo sullo stato dell’equità nella sanità

È stato pubblicato il secondo rapporto europeo sullo stato dell’equità nella sanità, che analizza la distribuzione dei servizi sanitari tra diverse popolazioni. Il documento fornisce dati aggiornati su accesso e qualità delle cure, evidenziando differenze tra regioni e gruppi sociali. I risultati sono stati presentati in una conferenza dedicata alla salute pubblica, coinvolgendo esperti e rappresentanti di istituzioni sanitarie.

Salute e bene comune. Presentati i risultati del Secondo rapporto europeo sullo stato dell’equità nella sanità. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Salute e bene comune. Secondo rapporto europeo sullo stato dell’equità nella sanità Articoli correlati Aeroporto di Orio, indagine sullo stato di salute di chi vive nella zonaCome e quanto incide l’aeroporto sulla salute di chi vive nei dintorni? Per rispondere a questa domanda è in campo «EpiDinamiche», l’indagine... Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto “Equità nella salute”LECCE - Un bilancio di attività, servizi attivati e una rete territoriale sempre più strutturata per garantire l'accesso ai servizi sanitari e socio... Salute e bene comune. Secondo rapporto europeo sullo stato dell'equità nella sanità Tutto quello che riguarda Salute e bene comune Secondo rapporto... Temi più discussi: Innovare senza imbrigliare; La salute mentale è un bene pubblico; Napoli, la Giunta Manfredi approva il primo Regolamento del Verde; Giornata contro violenza operatori sanitari. La salute nelle città come bene comune. Un manifesto per realizzarlaAd oggi il 37% della popolazione italiana vive in aree Metropolitane. Diventa quindi sempre più importante la riqualificazione e la rigenerazione urbana, nella consapevolezza che la salute è un ... quotidianosanita.it La salute nelle città. Lettera aperta ai sindaci: È un bene comune da tutelare. Ecco comeLo scrivono in una lettera inviata a tutti i sindaci italiani diverse personalità del mondo istituzionale e scientifico. Tra i firmatari, oltre ai presidenti di Anci e Federsanità, anche il presidente ... quotidianosanita.it Gli infermieri opereranno all’interno di queste strutture, a stretto contatto con gli altri professionisti della salute, come medici di medicina generale e specialisti, in sinergia con servizi sociali, per monitorare i pazienti cronici e rispondere adeguatamente ai bisog facebook #TG2000 - Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di #pace #18marzo #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com