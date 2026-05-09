La Regione Siciliana ha approvato molte delle richieste di modifica presentate dalle imprese riguardo alla misura di sostegno per le aziende colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La modifica è stata approvata senza dover modificare l’avviso già pubblicato. Il presidente della Regione ha espresso soddisfazione per l’accoglimento delle richieste, ritenendo che questa decisione possa aiutare le imprese colpite dagli eventi naturali.

La Regione Siciliana ha accolto gran parte delle richieste di modifica, avanzate dagli operatori economici, della nuova misura di sostegno alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, senza necessità di cambiare l’avviso già pubblicato. Attraverso chiarimenti applicativi e semplificazioni procedurali, sarà così più rapido e facile accedere alle agevolazioni del Fondo Sicilia, gestito da Irfis, attraverso la piattaforma per la presentazione delle domande che sarà aperta a breve. Abbiamo ascoltato il territorio e reso la misura ancora più aderente alle esigenze delle aziende danneggiate - dice il presidente della Regione Renato Schifani - dopo i primi 15 milioni per l’emergenza, entriamo nella fase della ripartenza con ulteriori 18 milioni e finanziamenti fino a 400 mila euro».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry e frana di Niscemi, Schifani: "Ok a gran parte delle richieste delle imprese"

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