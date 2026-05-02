Ciclone Harry e frana di Niscemi sbloccato il Durc Schifani | In arrivo i pagamenti a 100 imprese

È stata avviata l’istruttoria per le ultime cento richieste di contributo, con un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, a favore delle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La procedura riguarda i pagamenti relativi al Durc, ora sbloccato, e viene gestita dall’ente Irfis. Il presidente ha annunciato che a breve saranno effettuati i pagamenti a 100 imprese.

Parte l'istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, grazie alla misura gestita da Irfis. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma approvata dal Parlamento, che supera di fatto l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla legge regionale relativa all’obbligo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), si avvia infatti lo sblocco delle restanti pratiche. Arriva così a circa 15 milioni di euro l'ammontare complessivo dei contributi previsti dalla Regione per le imprese colpite.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclone Harry e frana di Niscemi, sbloccato il Durc. Schifani: «In arrivo i pagamenti a 100 imprese» Notizie correlate Ciclone Harry e frana a Niscemi: al via ai pagamenti per le imprese danneggiatePrenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Ciclone Harry e frana di Niscemi: Schifani nomina Duilio Alongi "super dirigente" per gli interventiIl presidente della Regione siciliana e commissario delegato per l’emergenza nazionale, Renato Schifani, ha nominato il dirigente generale del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ciclone Harry e frana di Niscemi, operativi gli aiuti da 18 milioni alle imprese; Ciclone Harry e frana Niscemi, nuova misura per le imprese danneggiate. Schifani: Al via la fase due / Video; Ciclone Harry e frana di Niscemi, Schifani Al via la fase due; Ciclone Harry e frana di Niscemi: dalla gestione dell’emergenza alla ripartenza. Fino a 400 mila euro alle imprese. Ciclone Harry e frana di Niscemi, buone notizie per 100 impreseParte l’istruttoria delle ultime 100 richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, grazie alla misur ... livesicilia.it Ciclone Harry e Frana Niscemi, Schifani: In arrivo i pagamenti a 100 impresePALERMO (ITALPRESS) – Parte l’istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Ni ... italpress.com Parte l'istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal #cicloneHarry e dalla frana di #Niscemi, grazie alla misura gestita da Irfis. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - facebook.com facebook