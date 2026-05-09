Domani, domenica 10 maggio, si terrà la sesta edizione della Magnalonga di Mordano, un evento di circa otto chilometri che combina cammino e degustazioni di cibo. La manifestazione, giunta al suo sesto anno, dopo aver superato con successo i primi cinque, prevede un percorso che unisce il piacere della passeggiata a momenti dedicati al gusto. La manifestazione si svolge nel contesto di un percorso che invita i partecipanti a scoprire sapori e tradizioni locali.

Superato con slancio il primo lustro di vita, la Magnalonga di Mordano si prepara a vivere la sua edizione numero 6 in programma domani, domenica 10 maggio. Un appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Mordano, che si è ritagliato di anno in anno un meritato posto nel cartellone degli eventi primaverili più attesi nel circondario imolese. Merito di un format tanto semplice quanto coinvolgente: il piacere di una passeggiata in compagnia attraverso cavedagne, campi e ciclabili, per scoprire le bellezze storiche e naturalistiche del territorio, con tappe lungo il percorso dedicate alla buona enogastronomia a chilometri zero. Ma anche all’intrattenimento genuino, per tornare un po’ indietro nel tempo, con musica dal vivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cibo e salute, cocktail Marcialonga. Otto chilometri di cammino nel gusto

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