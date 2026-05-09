Cibo e salute cocktail Marcialonga Otto chilometri di cammino nel gusto
Domani, domenica 10 maggio, si terrà la sesta edizione della Magnalonga di Mordano, un evento di circa otto chilometri che combina cammino e degustazioni di cibo. La manifestazione, giunta al suo sesto anno, dopo aver superato con successo i primi cinque, prevede un percorso che unisce il piacere della passeggiata a momenti dedicati al gusto. La manifestazione si svolge nel contesto di un percorso che invita i partecipanti a scoprire sapori e tradizioni locali.
Superato con slancio il primo lustro di vita, la Magnalonga di Mordano si prepara a vivere la sua edizione numero 6 in programma domani, domenica 10 maggio. Un appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Mordano, che si è ritagliato di anno in anno un meritato posto nel cartellone degli eventi primaverili più attesi nel circondario imolese. Merito di un format tanto semplice quanto coinvolgente: il piacere di una passeggiata in compagnia attraverso cavedagne, campi e ciclabili, per scoprire le bellezze storiche e naturalistiche del territorio, con tappe lungo il percorso dedicate alla buona enogastronomia a chilometri zero. Ma anche all’intrattenimento genuino, per tornare un po’ indietro nel tempo, con musica dal vivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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