Otto quintali di cibo sequestrato dai Nas a Cerveteri rischi per la salute da selvaggina non tracciata
A Cerveteri, le forze dell'ordine hanno sequestrato complessivamente otto quintali di alimenti presso due ristoranti della zona. Tra i prodotti trovati, è stata individuata selvaggina priva di documentazione che garantisca la tracciabilità, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Le operazioni sono state condotte dai Nas e dai carabinieri forestali, che hanno verificato la conformità delle merci alle normative vigenti.
Nas e carabinieri forestali sequestrano 8 quintali di cibo in due ristoranti a Cerveteri. Tra i prodotti anche selvaggina non tracciata, con rischi per la salute.🔗 Leggi su Fanpage.it
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