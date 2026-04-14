Otto quintali di cibo sequestrato dai Nas a Cerveteri rischi per la salute da selvaggina non tracciata

A Cerveteri, le forze dell'ordine hanno sequestrato complessivamente otto quintali di alimenti presso due ristoranti della zona. Tra i prodotti trovati, è stata individuata selvaggina priva di documentazione che garantisca la tracciabilità, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Le operazioni sono state condotte dai Nas e dai carabinieri forestali, che hanno verificato la conformità delle merci alle normative vigenti.