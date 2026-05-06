L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha richiesto al governo israeliano di rilasciare Thiago Ávila e Saif Abukeshek, sottolineando che la solidarietà tra individui non costituisce un reato. Nel frattempo, è stata confermata in secondo grado la proroga di sei giorni della detenzione illegale di Saif Abukeshek, che si trova in custodia senza che siano stati rispettati i termini previsti dalla legge. La vicenda riguarda le modalità di arresto e trattamento dei due cittadini coinvolti.

Mentre è stata confermata in appello l’estensione di sei giorni della detenzione arbitraria di Saif Abukeshek e Thiago Ávila, a chiedere la liberazione dei due membri della Global Sumud Flotilla è anche il portavoce dell’ufficio delle Nazioni unite per i diritti umani Thameen Al-Kheetan: “Israele deve rilasciarli immediatamente e senza condizioni “, ha detto. “Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno”. I due attivisti “continuano a essere trattenuti senza accusa”. Il portavoce ha anche citato gli “inquietanti” resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Abukeshek e de Avila, abusi che “devono essere indagati”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Onu chiede a Israele di liberare Thiago Ávila e Saif Abukeshek: “La solidarietà non è un crimine”

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