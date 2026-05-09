Una fintech svizzera annuncia il lancio dei suoi servizi negli Stati Uniti, aprendo la strada a nuovi contatti tra Europa e America. La società del gruppo iSwiss Pay potrà offrire conti correnti americani e servizi di trasferimento internazionale tra dollaro ed euro. La mossa mira a favorire le operazioni finanziarie transatlantiche per clienti e aziende che operano tra i due mercati.

La societa? del gruppo iSwiss potra? offrire conti correnti americani e servizi di trasferimento internazionale tra dollaro ed euro. L'espansione rafforza la presenza del gruppo negli Usa, dove e? gia? operativo iSwiss Hedge Fund Nel settore della finanza digitale, uno degli ostacoli piu? complessi per le fintech europee resta l'accesso diretto al mercato statunitense. Un passaggio che richiede infrastrutture tecnologiche adeguate, relazioni bancarie solide e la capacita? di operare all'interno di un ecosistema finanziario tra i piu? regolamentati al mondo. E? in questo contesto che si inserisce il nuovo sviluppo annunciato da iSwiss Pay, fintech svizzera del gruppo iSwiss guidato da Christopher Aleo, che ha comunicato l'avvio della propria operativita? anche sul mercato americano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Christopher Aleo porta iSwiss Pay nel mercato americano: la fintech svizzera punta a collegare Europa e Stati Uniti

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