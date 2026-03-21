Il Consiglio federale svizzero ha comunicato che non rilascerà più nuove autorizzazioni per esportare armi verso gli Stati Uniti. La decisione riguarda tutte le tipologie di armamenti e si applica a partire dalla data odierna. La misura si inserisce in un quadro di regolamentazione delle esportazioni di materiali bellici emanato dal governo svizzero. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Il Consiglio federale della Svizzera, ha annunciato di non aver concesso nuove autorizzazioni per esportare le armi svizzere verso gli Stati Uniti. La misura è in atto dal 28 febbraio, ovvero il giorno dei primi attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Il comunicato è decisamente esplicito: “Alla luce dell’aggravarsi della situazione di sicurezza, le forze armate devono tornare a essere maggiormente orientate alla difesa e il contrasto alle minacce più probabili, attacchi a lungo raggio e conflitti ibridi, deve essere rafforzato”. La decisione includerebbe l’acquisto di sistemi missilistici IRIS-T SLM di fabbricazione tedesca per un miliardo di franchi svizzeri e il potenziamento della protezione contro i mini-droni per circa settanta milioni di franchi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Svizzera non venderà più armi agli Stati Uniti

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