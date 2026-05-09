Un episodio inquietante si è verificato questa mattina in una scuola elementare della zona, quando un bambino di 10 anni ha afferrato un coltello e lo ha puntato verso un compagno durante il pranzo in mensa. La scena è stata segnalata ai carabinieri tramite un esposto presentato da insegnanti e genitori. La scuola ha adottato misure di sicurezza e sta collaborando con le autorità per chiarire quanto accaduto.

Grosseto, 9 maggio 2026 – Un coltello puntato contro un compagno durante il pranzo in mensa. Una minaccia diretta che ha fatto scattare un esposto ai carabinieri. Una vicenda complessa che vede purtroppo protagonista un bambino di 10 anni. La minaccia del coltello è infatti l’ultimo, gravissimo episodio accaduto in una scuola elementare di Grosseto, dove un bambino di dieci anni è stato aggredito da un compagno di classe. I genitori del bimbo aggredito presentano un esposto. Il gesto, secondo quanto ripercorso nell’esposto, sarebbe l’ennesima esplosione di violenza di un alunno che da tempo crea gravi problemi. Dopo l’accaduto, i genitori del bimbo minacciato hanno deciso di non tacere più e presentare un esposto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Choc nella scuola elementare, bambino di 10 anni afferra un coltello e lo punta contro un compagno

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