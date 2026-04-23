Incidente in una scuola elementare di Fidenza | bambino di 8 anni cade accidentalmente allarme al 118 e trasferimento all’ospedale di Parma

Un bambino di 8 anni è caduto accidentalmente all’interno di una scuola elementare di Fidenza. Sono stati chiamati i soccorsi e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Parma per le cure necessarie. L’incidente si è verificato durante l’orario scolastico, creando momenti di preoccupazione tra insegnanti e genitori. Le autorità hanno avviato le verifiche sul caso per accertare l’accaduto.

Momenti di forte apprensione si sono vissuti all'interno di un istituto primario di Fidenza a causa di un incidente che ha coinvolto un giovanissimo studente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Malore di una bambina all’asilo: l’allarme al 118, poi il trasferimento al Meyer Leggi anche: Empoli: grosso albero cade su auto nel parcheggio di una scuola elementare. Ferita una donna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Studente cade dalla finestra della scuola, è grave: gesto volontario o incidente? Al via le indagini; Incidente per maestra mentre calmava alunno con disabilità. Il suo racconto: Non siamo strutturati per i casi gravi. Costretti a lavorare nell'emergenza sommersi dalla burocrazia; Incidente a scuola, studentessa cade dalla finestra del secondo piano; Altro incidente a Torre del Greco: due bimbi investiti mentre andavano a scuola. Incidente per maestra mentre calmava alunno con disabilità. Il suo racconto: Non siamo strutturati per i casi gravi. Costretti a lavorare nell’emergenza sommersi dalla ...Venti punti di sutura, una cicatrice destinata a restare, tre settimane di dolore fisico e una consapevolezza amara: fare il docente di sostegno, oggi, in Italia, è uno dei mestieri più difficili e me ... orizzontescuola.it Incidente a scuola, studentessa cade dal primo piano: volo di 5 metri dopo il cedimento di un montacarichiIncidente all'interno dell'istituto alberghiero di Brindisi, nel plesso che sorge in via Appia: una studentessa ha fatto un volo dal primo piano al piano terra di circa 5 metri e mezzo. Secondo i ... quotidianodipuglia.it Le preoccupazioni del 29enne Jonas Vingegaard nascono dal grave incidente subito al Giro dei Paesi Baschi. Le conseguenze furono pesantissime: fratture multiple, danni ai polmoni e un lungo percorso di recupero #Vingegaard - facebook.com facebook Le preoccupazioni del 29enne Jonas Vingegaard nascono dal grave incidente subito al Giro dei Paesi Baschi. Le conseguenze furono pesantissime: fratture multiple, danni ai polmoni e un lungo percorso di recupero #Vingegaard x.com