Roma terrore a scuola | 14enne punta una pistola a salve contro un compagno e lo minaccia di morte

A Roma, un ragazzo di 14 anni ha causato il panico in classe quando ha estratto una pistola a salve e ha minacciato un coetaneo di morte. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando sui social, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la denuncia, avviando un’indagine per minacce e possibili conseguenze legali. L’episodio ha acceso un dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici romani.

A Roma, un 14enne ha terrorizzato la classe puntando una pistola a salve contro un compagno. Il video dell'aggressione ha fatto scattare l'immediata denuncia da parte dei Carabinieri per minacce.