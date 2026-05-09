A Roma, un turista spagnolo è stato aggredito e rapinato da tre uomini egiziani. Durante l'episodio, il turista è stato morso e ha subito un tentativo di furto. Le autorità hanno fermato i tre sospetti, che ora sono sotto indagine. L'episodio si aggiunge a una serie di incidenti che hanno portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza nella capitale.

Ennesimo episodio di violenza nella Capitale, dove ormai è allarme sicurezza conclamato. Stavolta a farne le spese è un turista spagnolo, che ha poi lasciato l'Italia traumatizzato per la terribile esperienza vissuta. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, intorno alle 3.00. La vittima, un turista spagnolo di 30 anni, si trovava nei pressi della stazione di Roma Termini insieme a un suo connazionale quando è stato preso di mira dai suoi aggressori. Giunti in via Gioberti, i due spagnoli sono stati avvicinati da tre nordafricani con una scusa. Ogni tentativo di allontanarsi è stato vano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc a Roma, turista preso a morsi e rapinato: fermati tre egiziani

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