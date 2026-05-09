Durante una conferenza stampa, l’allenatore della squadra ha commentato il risultato del test contro la Lazio, affermando che mercoledì sarà una partita diversa. Ha anche parlato dell’emozione provata per la scomparsa di una figura storica del club. Le sue parole sono state accompagnate dall’analisi delle ultime prestazioni e delle prossime sfide in programma.

di Lorenzo Vezzaro L’allenatore nerazzurro analizza il test con la Lazio e l’emozione per la perdita della leggenda interista. Il primo round all’Olimpico tra Lazio e Inter finisce in archivio, lasciando spazio alle riflessioni di Cristian Chivu in vista della finalissima di Coppa Italia. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha analizzato l’atteggiamento dei suoi, sottolineando come la gestione della palla e la tenuta mentale siano state condizionate dall’inferiorità numerica, ma ha subito spostato l’attenzione sull’importanza del trofeo in palio tra tre giorni. LA PROIEZIONE VERSO LA FINALE E L’ERRORE DA NON RIPETERE – « Lavoreremo in tre giorni per mantenere la serietà, la finale sarà diversa da oggi sia per loro che per noi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu in conferenza stampa: «Mercoledì sarà un’altra storia»

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