Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari | Bastoni domani non sarà convocato ecco quando tornano Lautaro e Bisseck Poi emoziona tutti con la storia del giovane Filippo Serantoni

Alla vigilia della partita tra Inter e Cagliari, l'allenatore dei nerazzurri ha annunciato che Bastoni non sarà convocato per il match di domani, mentre ha fornito aggiornamenti sui tempi di recupero di Lautaro e Bisseck. Durante la conferenza stampa, ha anche condiviso una storia toccante sul giovane calciatore Filippo Serantoni, suscitando emozioni tra i presenti. Sono state presentate le ultime notizie sulla rosa e le condizioni dei giocatori in vista della sfida.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida del 33° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Cagliari, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. COSA SERVIRA’ DOMANI COL CAGLIARI? – « Noi avevamo fatto le prestazioni anche prima, poi ovvio che si giudica sempre il risultato. Proveremo a fare la prestazione anche domani, consapevoli che manchino 6 partite fino alla fine del campionato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: «Bastoni domani non sarà convocato, ecco quando tornano Lautaro e Bisseck». Poi emoziona tutti con la storia del giovane Filippo Serantoni Notizie correlate Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Bastoni domani non ci sarà, sulla sua convocazione in Nazionale…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30°... Infortunati Inter, quando tornano Lautaro Martinez e Bisseck? Ecco le ultime in vista del Cagliaridi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, i nerazzurri rifiatano dopo il successo sul Como, mentre arrivano novità sulle condizioni di Bisseck e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Cagliari, giovedì la conferenza stampa di Chivu; I prossimi appuntamenti dell'Inter; La gioia di Chivu, Dumfries, Barella e Thuram dopo la vittoria Streaming | DAZN IT; Vigilia di Inter-Cagliari, Chivu in conferenza stampa ad Appiano: l'orario dell'appuntamento. Inter, Chivu: Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fattoAvevamo fatto buone prestazioni anche prima, poi è chiaro che si giudica il risultato. Ci proveremo anche domani, consapevoli che mancano 6 partite alla fine del campionato. Dobbiamo essere ... fantacalcio.it Chivu netto: Bastoni solo da elogiare come uomo e calciatore. Poi spiega la frase sugli errori arbitraliCristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. L'allenatore nerazzurro, in particolare, è torna ... corrieredellosport.it Chivu verso Inter-Cagliari: “Non bisogna prenderla male se la squadra del cuore o l'amico del cuore non ce la fa a vincere” “…io non sono un fesso”. facebook CdS - #Inter-Cagliari, #Chivu pensa al turnover: possibili novità in difesa, centrocampo e attacco x.com