Dopo la partita tra Lazio e Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della squadra nel postpartita. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti, evitando di parlare direttamente del tecnico precedente e concentrandosi sulla prestazione dei suoi giocatori. Ha affermato che la squadra sta vivendo un momento particolare e ha fatto riferimento a una possibile novità tattica, scherzando con un’immagine numerica.

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© Calcionews24.com - Chivu dopo Lazio Inter: «Mourinho? Dovete chiedere a lui. Questa squadra vive una cosa speciale. Novità tattica? Mi verrebbe da rispondere 5-5-5»

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