La società ha deciso di rinnovare il contratto di un ex calciatore fino al 2028, confermandogli fiducia totale. Contestualmente, si abbandona il sistema di gioco 3-5-2 a favore di una formazione diversa. Questa scelta segna una modifica significativa nelle strategie tecniche della squadra, che si prepara a un nuovo percorso sotto la guida del tecnico. La decisione arriva in un momento di cambiamenti sul piano tattico e di programmazione a lungo termine.

di Lorenzo Vezzaro Chivu Inter, fiducia totale della società: prolungamento fino al 2028 e addio al 3-5-2 per un nuovo sistema di gioco.. Il matrimonio tra il club nerazzurro e Cristian Chivu è destinato a proseguire ben oltre la scadenza naturale del contratto. Dopo una prima stagione sorprendente, che vede la squadra vicina al traguardo del ventunesimo scudetto e ancora in corsa per la decima Coppa Italia, la dirigenza ha deciso di blindare il tecnico romeno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prolungamento verrà formalizzato a stagione conclusa con una firma fino al giugno 2028, un atto dovuto per evitare di iniziare il prossimo ritiro estivo con un allenatore in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, rinnovo pronto e rivoluzione tattica per il futuro. Tutte le novità

Ultimissime Inter LIVE: Sommer parla del proprio futuro. Le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di DimarcoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Calciomercato Inter, dilemma Bastoni ma Chivu ha le idee chiare: con l’addio del centrale pronta la rivoluzione tatticadi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, in casa nerazzurra c’è da sciogliere l’enigma legato al futuro di Alessandro Bastoni: Chivu prepara la...

Temi più discussi: Inter-Roma: Chivu ritrova Lautaro, ma è emergenza in difesa; Chivu: Aggressivi nella ripresa, segnale di maturità. Crisi calcio? Siamo tutti colpevoli; Altro che addio! Calhanoglu apre al rinnovo con l'Inter: decisivo Chivu, i dettagli; Inter avanti con Chivu a prescindere dal finale di stagione: pronto il rinnovo del contratto.

GdS - Inter, Chivu rinnova e rivoluziona: 4-2-3-1 e lista pronta. Tutti gli obiettiviAll'Inter si sta già cominciando a guardare oltre la volata Scudetto e la Coppa Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport la prima mossa sarà la conocazione in ... fcinternews.it

Inter, ricambia il futuro di Calhanoglu: la richiesta di ChivuCalhanoglu di nuovo al centro dei rumors di calciomercato Inter. Chivu vuole tenerlo, ma senza rinnovo sarà ceduto al Galatasaray ... interlive.it

Cruciani: “Inter, dov’è l’euforia Chivu esordiente +7 e in coppa. Diciamoci la verità” x.com

Chivu torna sul clima negativo attorno all'Inter nel post partita contro la Roma: "È colpa di tutti" Ai microfoni di DAZN, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Io non ho la bacchetta magica, quello che so è che siamo tutti colpevoli di quello che succede a pa - facebook.com facebook