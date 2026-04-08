Chivu Inter rinnovo pronto e rivoluzione tattica per il futuro Tutte le novità
La società ha deciso di rinnovare il contratto di un ex calciatore fino al 2028, confermandogli fiducia totale. Contestualmente, si abbandona il sistema di gioco 3-5-2 a favore di una formazione diversa. Questa scelta segna una modifica significativa nelle strategie tecniche della squadra, che si prepara a un nuovo percorso sotto la guida del tecnico. La decisione arriva in un momento di cambiamenti sul piano tattico e di programmazione a lungo termine.
di Lorenzo Vezzaro Chivu Inter, fiducia totale della società: prolungamento fino al 2028 e addio al 3-5-2 per un nuovo sistema di gioco.. Il matrimonio tra il club nerazzurro e Cristian Chivu è destinato a proseguire ben oltre la scadenza naturale del contratto. Dopo una prima stagione sorprendente, che vede la squadra vicina al traguardo del ventunesimo scudetto e ancora in corsa per la decima Coppa Italia, la dirigenza ha deciso di blindare il tecnico romeno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prolungamento verrà formalizzato a stagione conclusa con una firma fino al giugno 2028, un atto dovuto per evitare di iniziare il prossimo ritiro estivo con un allenatore in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimissime Inter LIVE: Sommer parla del proprio futuro. Le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di DimarcoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Calciomercato Inter, dilemma Bastoni ma Chivu ha le idee chiare: con l’addio del centrale pronta la rivoluzione tatticadi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, in casa nerazzurra c’è da sciogliere l’enigma legato al futuro di Alessandro Bastoni: Chivu prepara la...
Temi più discussi: Inter-Roma: Chivu ritrova Lautaro, ma è emergenza in difesa; Chivu: Aggressivi nella ripresa, segnale di maturità. Crisi calcio? Siamo tutti colpevoli; Altro che addio! Calhanoglu apre al rinnovo con l'Inter: decisivo Chivu, i dettagli; Inter avanti con Chivu a prescindere dal finale di stagione: pronto il rinnovo del contratto.
GdS - Inter, Chivu rinnova e rivoluziona: 4-2-3-1 e lista pronta. Tutti gli obiettiviAll'Inter si sta già cominciando a guardare oltre la volata Scudetto e la Coppa Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport la prima mossa sarà la conocazione in ... fcinternews.it
Inter, ricambia il futuro di Calhanoglu: la richiesta di ChivuCalhanoglu di nuovo al centro dei rumors di calciomercato Inter. Chivu vuole tenerlo, ma senza rinnovo sarà ceduto al Galatasaray ... interlive.it
Cruciani: “Inter, dov’è l’euforia Chivu esordiente +7 e in coppa. Diciamoci la verità” x.com
Chivu torna sul clima negativo attorno all'Inter nel post partita contro la Roma: "È colpa di tutti" Ai microfoni di DAZN, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Io non ho la bacchetta magica, quello che so è che siamo tutti colpevoli di quello che succede a pa - facebook.com facebook